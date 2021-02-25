В Москве умерла от голода молодая писательница

Аделина Шелдон найдена мертвой в квартире на юго-западе российской столицы. По одной из версий, девушка стала жертвой модных диет.

Следов насильственной смерти стражи правопорядка не нашли.

По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием. Об этом она на протяжении последнего года писала в личном дневнике. В доме почти не было еды. Видимо, в какой-то момент ей стало плохо, а вызвать врачей было некому.

Писательница вела затворнический образ жизни, на улицу почти не выходила. Никто из соседей даже не видел, чтобы к ней приходили гости.

Аделина Шелдон – родом из Одессы. Автор первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков. Увлекалась конным спортом, танцами, игрой на фортепиано

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