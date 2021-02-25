Северокорейский беженец вплавь добрался до Южной Кореи
Его заметили только через три часа.
Двадцатилетний рыбак вплавь добрался из КНДР в Южную Корею. Он смог не замерзнуть в Японском море благодаря стеганой куртке, надетой под водолазный костюм. Парень находился в воде около шести часов, пишет агентство Yonhap.
На берегу беженец пролез через дренажный тоннель и спрятал экипировку. Он прошел примерно пять километров, восемь раз попав в поле зрения камер. Дважды включалась тревога, но военные заметили нарушителя только через три часа.
Власти провели расследование. Оказалось, отвечавший за систему наблюдения солдат отклонил сигналы тревоги как технические ошибки. В это время он решал проблему с оборудованием. Второй военнослужащий отвечал на рабочий звонок.
Обессиленного рыбака задержали спустя шесть часов после прибытия в страну. Он рассказал, что не сдался добровольно властям, так как боялся, что его отправят обратно.
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