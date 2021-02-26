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00:55 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украинской премьер-лиге уволили очередного главного тренера

Донецкий «Олимпик» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Игоря Климовского.

Вероятной причиной отставки стали неудовлетворительные результаты «олимпийцев» во втором круге Favbet Лиги: после рестарта сезона «Олимпик» проиграл оба матча – «Динамо» (1:3) и «Днепру-1″ (0:2).

Климовский тренировал «Олимпик» с марта прошлого года, сменив испанца Висенте Гомеса. Ранее он дважды возглавлял команду на временной основе.

Фаворитом на замещение Климовского является Юрий Калитвинцев, который, как ожидается, подпишет с клубом контракт на 1,5 года.

После 14 туров УПЛ «Олимпик» занимает восьмое место в Favbet Лиге. В воскресенье, 28 февраля, «Олимпик» встретится с «Минаем».

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Тэги: футбол, главный тренер, УПЛ

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