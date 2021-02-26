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20:00 25 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МОЗ назвал число вакцинированных за второй день

В четверг вакцину от коронавируса доставили во все регионы Украины, заверил Максим Степанов.

В Украине за второй день кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 первую дозу препарата от AstraZeneca (Covishield) получили 1179 человек. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы Право на владу в четверг, 25 февраля.

Он пояснил, что за первые сутки после доставки вакцины в Украину прививку получили только 159 человек, поскольку 24 февраля только стартовал процесс развоза препарата в области. А сегодня его доставили во все регионы страны.

По словам Степанов, всего в стране уже привиты 1338 человек.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация военнослужащих от COVID-19. В местный госпитали привезли 7200 доз вакцины.

Также сообщалось, что в Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.

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Тэги: моз, вакцинация

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