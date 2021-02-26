МОЗ назвал число вакцинированных за второй день
В четверг вакцину от коронавируса доставили во все регионы Украины, заверил Максим Степанов.
В Украине за второй день кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 первую дозу препарата от AstraZeneca (Covishield) получили 1179 человек. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы Право на владу в четверг, 25 февраля.
Он пояснил, что за первые сутки после доставки вакцины в Украину прививку получили только 159 человек, поскольку 24 февраля только стартовал процесс развоза препарата в области. А сегодня его доставили во все регионы страны.
По словам Степанов, всего в стране уже привиты 1338 человек.
Напомним, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация военнослужащих от COVID-19. В местный госпитали привезли 7200 доз вакцины.
Также сообщалось, что в Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.
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Украина имеет договоренности о поставках в течение года вакцин, которых хватит на прививки лишь для 11 миллионов украинцев.
Сразу после прибытия вакцина будет одновременно развозиться 11 машинами по областным складам, пояснил Виктор Ляшко.
Китайскую вакцину Coronavac могут одобрить уже в январе, а через месяц она уже будет в Украине, говорит Степанов.