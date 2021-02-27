Сын Лукашенко возглавил НОК Беларуси

45-летний Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, избран президентом Национального олимпийского комитета страны.

«26 февраля 2021 года на отчетно-выборном олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», – сообщает сайт НОК.

С 1997 года НОК Беларуси возглавлял президент страны Александр Лукашенко. В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет запретил Лукашенко участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

Напомним, Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК.

Тэги: Республика Беларусь, Олимпийский комитет