Сын Лукашенко возглавил НОК Беларуси
45-летний Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, избран президентом Национального олимпийского комитета страны.
«26 февраля 2021 года на отчетно-выборном олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.
Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», – сообщает сайт НОК.
С 1997 года НОК Беларуси возглавлял президент страны Александр Лукашенко. В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет запретил Лукашенко участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.
Напомним, Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК.
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