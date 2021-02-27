Ровенская АЭС подключила энергоблок после ремонта

Плановый ремонт первого энергоблока завершили досрочно, поэтому энергосистема будет работать без сбоев.

Ровенская АЭС в 16:40 подключила к энергосети первый энергоблок после ремонта. Об этом сообщает Энергоатом в пятницу, 26 февраля.

Плановый ремонт энергоблока завершили досрочно, поэтому Объединенная энергосистема Украины будет работать без сбоев. При этом пока энергоблок будет работать не на полную мощность – только до 230 МВт.

Согласно графику планово-предупредительных ремонтов энергоблоков действующих отечественных атомных электростанций блок РАЭС должны были вывести из ремонта 7 марта. Ремонтные работы проводились в соответствии с техническими требованиями и нормативной документации.

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