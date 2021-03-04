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03:43 04 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Буффон рассказал, когда завершит футбольную карьеру

В текущем сезоне Буффон провел 5 матчей в чемпионате Италии, в трех из которых сохранил ворота «сухими».

Легендарный голкипер «Ювентуса» 43-летний Джанлуиджи Буффон, который является рекордсменом по выступлениям за сборную Италии (176 игр), признался, когда окончательно намерен завершить карьеру.

По его словам, самый крайний для этого срок – июнь 2023 года, но он допускает, что это может произойти и раньше.

«У меня в голове есть точка «максимум». После нее я точно не буду играть. Это июнь 2023 года. Это максимум, настоящий максимум. Но я могу закончить карьеру и через четыре месяца», – заявил голкипер в интервью The Guardian.

В текущем сезоне Буффон провел 5 матчей в чемпионате Италии, в трех из которых сохранил ворота «сухими».

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Тэги: футбол, Джанлуиджи Буффон
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