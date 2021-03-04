Буффон рассказал, когда завершит футбольную карьеру
В текущем сезоне Буффон провел 5 матчей в чемпионате Италии, в трех из которых сохранил ворота «сухими».
Легендарный голкипер «Ювентуса» 43-летний Джанлуиджи Буффон, который является рекордсменом по выступлениям за сборную Италии (176 игр), признался, когда окончательно намерен завершить карьеру.
По его словам, самый крайний для этого срок – июнь 2023 года, но он допускает, что это может произойти и раньше.
«У меня в голове есть точка «максимум». После нее я точно не буду играть. Это июнь 2023 года. Это максимум, настоящий максимум. Но я могу закончить карьеру и через четыре месяца», – заявил голкипер в интервью The Guardian.
В текущем сезоне Буффон провел 5 матчей в чемпионате Италии, в трех из которых сохранил ворота «сухими».
Новости по теме
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии открыл дело в отношении голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
41-летний экс-голкипер сборной Италии готов подписать контракт на сезон и быть резервистом Войцеха Щесны.
Голкипер Джанлуиджи Буффон официально стал игроком французкого ПСЖ, сообщает официальный сайт парижского клуба.