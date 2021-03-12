План Александра Гвоздика: как контрабандист Воскобойников и сотрудник МВД Цуцкиридзе повязли в крупной коррупционной афере вместе с украинским боксером

Лихая слава о великом украинском боксере и чемпионе мира по версии WBC не утихает последние несколько месяцев.

Александр Гвоздик вместо подающего надежды боксера облачился в образ героя-злодея, который идет по головам ради собственной выгоды. Под прицел боксера попала Татьяна Казарцева – жена покойного криминального авторитета Вадима Казарцева, который своими силами проложил Гвоздику путь на мировую арену. Это история о том, как Александр Гвоздик стал завершающим звеном в крупном коррупционном механизме, возглавляемым контрабандистом Вадимом Воскобойниковым.

Гвоздик с детства отличался жестокостью и склонностью к насилию. За неспортивное поведение в возрасте 19-ти лет он был изгнан из зала тренером. В это время на мелкого хулигана и дебошира обратил внимание начальник охраны криминального авторитета “Князя” Вадима Казарцева, и предложил ему небольшую подработку. Гвоздик должен был делать то, что любил больше всего – избивать, запугивать и калечить людей, которые переходили дорогу Харьковскому авторитету. В качестве вознаграждения за свою верность Гвоздик получил шанс стать успешным боксером. Его наставник и меценат проложил ему путь в бокс, за личный счет построив парню спортивную карьеру. Помимо этого Князь подарил боксеру звание почетного гражданина Харькова, а в придачу еще и квартиру. Также именно он познакомил Гвоздика с Ольгой Федоровой, которая в будущем предложит ему большой контракт на рекламу игорного бизнеса.

Тяжелая болезнь вынудила Вадима Казарцева переехать жить в Германию для постоянного лечения. Дабы обезопасить собственные активы, он решает переоформить их часть на доверенного человека – его любимчика Александра Гвоздика. Но Князь так и не узнал, как распорядился неожиданным “наследством” его покорный слуга. В 2020 году он умирает от онкологического заболевания. С этого момента начинается история о том, как Гвоздик предал своего наставника и подставил его жену, дабы реализовать преступный план вместе с контрабандистом Вадимом Воскобойниковым.

Кража крупной суммы и регистрация украденных активов

После того как умер Вадим Казарцев, Гвоздик решает завладеть доверенными активами, превратив номинальную собственность в личное владение. Для этого он отменяет доверенность, выданную на родственника Казарцева Александра Х от 25 апреля 2019 года. Таким образом Гвоздику удается украсть корпоративные права, а его подельник Вадим Воскобойников занимается регистрацией новой компании ТОВ “Агрохолдинг Стандарт”. Стоит отметить, что за несколько дней до отмены доверенности Александр Гвоздик набирается смелости и просит у вдовы Казарцева 500 тысяч долларов взаймы. Как только спортсмен получил деньги, он неожиданно забывает о своем долге и не выходит на связь. Таким образом он фактически украл у Татьяны Казарцевой крупную сумму денег.

По заказу Гвоздика Воскобойников проводил свою коррупционную аферу по давно разработанной схеме. ТОВ “Агрохолдинг Стандарт” была зарегистрирована 19 ноября 2020 года на странных владельцев – жителя Марганца Александра Ткаченко и киевлянина Владимира Григоржевского. Данные личности известны в криминальном обществе как “бомже-номиналы”. На сегодняшний день на них оформлены несколько десятков фиктивных компаний. Кстати, одна из фирм Воскобойникова “Торгбуд 2021” ранее была зарегистрирована на вышеупомянутого Ткаченко. Из этого стоит сделать вывод, что он и сам не брезгует услугами бомжей-учредителей.

Преступный план пришел к своему логическому завершению 24 ноября 2020 года. В этот день Александр Гвоздик подписал договор дарения, благодаря которому все полученные в “наследство” от Князя активы перешли в собственность “Агрохолдинг Стандарт”. И это несмотря на то, что фактическим собственником данных активов (стоимостью в несколько миллионов долларов) должна являться Татьяна Казарцева.

Разумеется, сделка сразу была опротестована в суде. Реально ли надеялись мошенники Гвоздик и Воскобойников так просто и быстро завладеть чужим активами, пока не понятно. В любом случае, их план уже вряд ли получится воплотить в жизнь. Суд должен доказать факт мошенничества и вынести им справедливый приговор.

Кто такой Вадим Воскобойников?

Партнер Александра Гвоздика по криминалу Вадим Воскобойников – небезызвестная персона в своих кругах. Вкратце его можно описать как обыкновенного жулика и контрабандиста, который живет за чужой счет (в том числе за счет жены). Контрабандный бизнес Вадим продвигает через несколько собственных компаний. Две из них, “Акросс деливери” и “Римарка”, зарегистрированы в Польше и Италии соответственно.

Его знакомство с женой Ольгой Федоровой началось со сделки по перевозке контрабандных товаров. Бизнес Федоровой – яркий пример уголовщины. Постоянные скандалы с подделками продукции Symbol, контрафакт, отказ от уплаты налогов, кража средств у Владимира Тарана (бывшего мужа), подпольные пошивочные цехи в Украине – не полный список дел, которые проворачивала жена Воскобойникова.

Доля Цуцкиридзе в мошенничестве Воскобойникова и Гвоздика

Вадим Воскобойников неспроста так смело нападает на семью Казарцевых. Его главным помощником в преступном деянии выступает Максим Цуцкиридзе – начальник следственного управления МВД. За помощь в краже корпоративных прав на активы Казарцева Гвоздик и Воскобойников пообещали Цуцкиридзе 50% от преступной добычи. “Дружба” с органами открыла Воскобойникову путь к многим коррупционным схемам, которые он проворачивает на постоянной основе. Так, именно Цуцкиридзе помог его жене быстро замять дело по факту мошенничества, которое было возбуждено против нее 16.03.2018. В конце прошлого года (24 декабря 2020) следователь Следственного управления прекратил дело, но вмешалась прокуратура. 14.01.2021 она отменила прекращение. Воскобойников немедля связался с Цуцкиридзе, чтобы тот наконец решил вопрос. Так, 8 февраля 2021 года по его приказу дело истребовали в следственном управлении Киева, а 17 февраля оно было полностью прекращено.

Примечательно, что вместе с делом о мошенничестве Ольги Федоровой в Главное следственное управление полиции попадает и дело о рейдерском захвате фермерского хозяйства “Труд 2012”, владельцем которого выступает зять Казарцева Олег Кияшко. После смерти Князя группировки Воскобойникова, Гончарика и Басистого неоднократно совершали рейды на ФХ. Осенью 2020 года Цуцкиридзе пообещали отдать 50% от захвата хозяйства, если тот окажет ему поддержку со стороны правоохранителей. “Труд 2012” отбил захваты и обратился в органы для привлечения ответственности всех виновных. Полиция по приказу Цуцкиридзе пыталась спустить дело на тормоза, но адвокаты ФХ подали 15 февраля 2021 года подали жалобу на бездеятельность следователя и его отказ вручать подозрение в рейдерском захвате одному из зачинщиков – Владимиру Басистому. Дело Басистого также отправили в следственное управление Киева, где с большой вероятностью его спустят на нет.

Ради собственной добычи Цуцкиридзе, как и его “партнеры”, готов идти по головам. Из-за его злодеяний в трудное положение попал Сергей Чиж – начальник следственного управления полиции в Харькове. Цуцкиридзе дал ему четкое указание похоронить все дела против банды контрабандиста Воскобойникова, группировок Федоровой и Гвоздика. Чиж стал перед сложным выбором: выполнить приказ Цуцкиридзе или помочь владельцу “Труд 2012” Олегу Кияшко, который на протяжении долгих лет выступал его спонсором. Также в долгу у Кияшко остается жена Чижа, которой он помог получить незадекларированную квартиру в Киеве, на Дружбы народов 213/52. Сергей Чиж оказался на распутье, но собственное безволие и давление со стороны Вадима Цуцкиридзе взяло вверх. Он пошел на поводу у преступности и взялся за уничтожение дела.

Стоит отметить, то за незаконное закрытие дела по ФХ “Труд 2012” Цуцкиридзе уже получил аванс в размере 75 тысяч долларов от Воскобойникова. По договоренности все данные о деле ФХ должны быть истребованы и похоронены в Главном следственному управлении Киева. Сложно представить, сколько он может получить на выходе, если незаконная сделка все-таки вступит в силу. Очень бы хотелось, чтобы вышеуказанную информацию заинтересовало НАБУ.

На мошенничестве и рейдерстве преступления Цуцкиридзе и банды Воскобойникова не закончились. Недавно всплыла запись разговора Ольги Федоровой, в которой обсуждалось заказное убийство экс-нардепа Виталия Данилова. В беседе Федорова предложила 500 тысяч долларов за убийство, а в качестве гарантии упомянула, что за прикрытие дела отвечает никто иной, как господин Максим Цуцкиридзе.

“Партнеры” Воскобойников и Гвоздик были замечены не только на предательстве бывших друзей и наставников. Они опустились и до предательства страны. Несостоявшийся боксер Александр Гвоздик стал представителем онлайн-казино Melbet, которое хорошо известно на территории страны-агрессора. Дабы не попасться в лапы правоохранителей и скрыть российское происхождение, букмекерская компания нанимает номинального владельца в лице Гвоздика (а ему то не привыкать к роли обычного фунта). Боксер, в свою очередь, регистрирует ТОВ “Мелбет” и ТОВ “Биг дата 2020” в Украине, скрывая таким образом настоящих получателей из РФ. И тут без помощи Воскобойникова конечно же не обошлось. Товарищ Гвоздика помогает ему зарегистрировать компании по адресам своих офисов.

Что дальше? На какие еще аферы и преступления готовы пойти Александр Гвоздик и Вадим Воскобойников пока наконец не насытятся ворованными деньгами? Если они без капли смущения готовы работать со страной-агрессором, то и любая уголовщина им по плечу. Остается надежда лишь на компетентные органы США, ЕС и Украины, которые в скором времени все-таки смогут добиться полного прекращения преступной деятельности в лице банды Александра Гвоздикова и Вадима Воскобойникова.

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