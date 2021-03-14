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17:37 14 Марта 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

SpaceX доставит на орбиту еще 60 спутников для расширения интернет-покрытия

На данном этапе компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида)  сегодня в воскресенье, 14 марта. Она доставит 60 мини-спутников, чтобы пополнить орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в девятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

С 2019 года это будет уже 22-й вывод на орбиту интернет-спутников. На данном этапе компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Starlink – спутниковая сеть новейшего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Благодаря ей США улучшают доступ к интернету в отдаленных областях. До 14 марта на орбиту было запущено 1265 спутников.

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Тэги: SpaceX, спутники для расширения интернет-покрытия
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