Зеленский ждет ясности по нормандской встрече
Вскоре станет понятно, когда может состояться встреча лидеров нормандского формата, говорит президент.
В ближайшее время должна проясниться ситуация с саммитом нормандской четверки. Об этом в четверг, 18 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
«Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров нормандской четверки. Но параллельно я готов встречаться отдельно с со всеми лидерами нормандской четверки и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, чтобы война на востоке закончилась», – отметил Зеленский.
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