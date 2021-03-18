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19:30 18 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский ждет ясности по нормандской встрече

Вскоре станет понятно, когда может состояться встреча лидеров нормандского формата, говорит президент.

В ближайшее время должна проясниться ситуация с саммитом нормандской четверки. Об этом в четверг, 18 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров нормандской четверки. Но параллельно я готов встречаться отдельно с со всеми лидерами нормандской четверки и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, чтобы война на востоке закончилась», – отметил Зеленский.

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Тэги: зеленский, нормандский формат, нормандская встреча
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