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20:46 22 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Испания легализовала эвтаназию

Она стала шестой страной в мире, легализовавшей эвтаназию.

Парламент поддержал соответствующий закон большинством голосов: 202 из 350. Правом на смерть могут воспользоваться неизлечимо больные совершеннолетние граждане королевства или обладатели вида на жительство, пишет Euronews.

Запрос на эвтаназию оформляется пациентом лично и письменно. Его в течение пяти недель рассматривает медицинская комиссия. За это время человек должен не менее четырех раз подтвердить свое желание. Эвтаназию ему проведут на дому либо в больнице. Врачи могут отказаться от участия в процедуре, а пациент — отозвать заявление в любой момент.

«Это важный день для всех граждан. Это шаг к тому, чтобы общество стало более гуманным и справедливым. Но, прежде всего, это важный день для тех людей, которые испытывают серьезные страдания, а также для их близких и родных», — заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Помимо Испании, эвтаназия полностью легальна в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии. Частично — в США и Австралии. Там процедура разрешена лишь в некоторых штатах.

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Тэги: Испания, эвтаназия, право на смерть
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