Испания легализовала эвтаназию
Она стала шестой страной в мире, легализовавшей эвтаназию.
Парламент поддержал соответствующий закон большинством голосов: 202 из 350. Правом на смерть могут воспользоваться неизлечимо больные совершеннолетние граждане королевства или обладатели вида на жительство, пишет Euronews.
Запрос на эвтаназию оформляется пациентом лично и письменно. Его в течение пяти недель рассматривает медицинская комиссия. За это время человек должен не менее четырех раз подтвердить свое желание. Эвтаназию ему проведут на дому либо в больнице. Врачи могут отказаться от участия в процедуре, а пациент — отозвать заявление в любой момент.
«Это важный день для всех граждан. Это шаг к тому, чтобы общество стало более гуманным и справедливым. Но, прежде всего, это важный день для тех людей, которые испытывают серьезные страдания, а также для их близких и родных», — заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.
Помимо Испании, эвтаназия полностью легальна в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии. Частично — в США и Австралии. Там процедура разрешена лишь в некоторых штатах.
Новости по теме
В парламенте 202 из 350 депутатов поддержали законопроект. Теперь Испания станет восьмым государством в мире, разрешившим эту процедуру.
Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес высказался о зарплате, которую нападающий Лионель Месси получает в «Барселоне».
Португалия может стать четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия. Среди таких стран – Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США.