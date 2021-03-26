Итальянский бодибилдер задушил родителей, чтобы не мешали спать

30-летний Бенно Ноймар из города Больцано сперва отрицал причастность к преступлению, но потом сознался в содеянном.

Работавшие учителями Питер Ноймар и Лаура Перселли пропали без вести в начале года. Спустя несколько недель тело женщины нашли в реке со следами удушения. На мосту также были обнаружены следы крови ее мужа.

29 января полиция арестовала их сына Бенно. Сперва он отрицал причастность к преступлению, но в марте сознался в содеянном.

30-летний бодибилдер рассказал, что родители попросили его выгулять собаку, но он отказался и ушел играть в видеоигры, а затем лег спать. Отец разбудил его и продолжил ссору, которая привела к двойному убийству. Ноймар-младший задушил обоих родителей и сбросил их тела в реку.

«Я просто хотел тишины. Поэтому я его заткнул», – рассказал бодибилдер об убийстве отца.

Тэги: преступление, Италия, родители, бодибилдер