Итальянский бодибилдер задушил родителей, чтобы не мешали спать
30-летний Бенно Ноймар из города Больцано сперва отрицал причастность к преступлению, но потом сознался в содеянном.
Работавшие учителями Питер Ноймар и Лаура Перселли пропали без вести в начале года. Спустя несколько недель тело женщины нашли в реке со следами удушения. На мосту также были обнаружены следы крови ее мужа.
29 января полиция арестовала их сына Бенно. Сперва он отрицал причастность к преступлению, но в марте сознался в содеянном.
30-летний бодибилдер рассказал, что родители попросили его выгулять собаку, но он отказался и ушел играть в видеоигры, а затем лег спать. Отец разбудил его и продолжил ссору, которая привела к двойному убийству. Ноймар-младший задушил обоих родителей и сбросил их тела в реку.
«Я просто хотел тишины. Поэтому я его заткнул», – рассказал бодибилдер об убийстве отца.
Новости по теме
На итальянском острове Сицилия во вторник произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.
В Реджо-Эмилия на стадионе «Мапей» состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором чемпион страны «Ювентус» встречался с обладателем Кубка Италии «Наполи».
В городе Калабрия 355 членов «Ндрангеты», самой могущественной мафиозной группировки Италии, предстанут перед судом.