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04:27 29 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мир осудил массовые убийства в Мьянме

Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и США осудили массовые убийства в Мьянме в субботу, 27 марта.

Как заявило представительство ООН в Мьянме, эскалация насилия показала, что военные «пошли против собственного народа».

«ООН шокирована бессмысленными человеческими потерями после новостей о десятках расстрелянных военными по всей стране, в кровавый день после переворота», – говорится в сообщении.

Представительство назвало применение летального оружия «абсолютно неприемлемым».

Кроме того, руководители оборонных ведомств 12 стран в воскресенье выпустили совместное заявление, в котором осудили действия военных. Под заявлением стоят подписи министров обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Великобритании и США.

Пока неизвестно точное и подтвержденное число погибших участников протеста. СМИ приводят разные данные – агентство AFP пишет о не менее 90 убитых, а агентство dpa со ссылкой на местные СМИ сообщает о 114 погибших. Среди жертв – трое детей 7, 10 и 13 лет.

В поддержку жителей страны прошли акции, в частности, в Великобритании и Дании.

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Тэги: Мьянма
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