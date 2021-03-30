На похоронах президента Танзании погибли 45 человек

Хотели выразить любовь, но потеряли терпение, среди погибших есть дети.

В Танзании во время церемонии прощания с президентом Джоном Магуфули, который умер 17 марта из-за проблем с сердцемТанзани, погибли 45 человек. Еще 37 получили травмы.

Об этом сообщает The Citizen.

Давка произошла на второй день похорон, 21 марта, когда на стадионе в Дар-эс-Саламе для публичного прощания выставили гроб с телом покойного президента и люди пытались прорваться к нему, чтобы проститься.

«Люди пришли, чтобы выразить свою любовь к покойному лидеру, но их оказалось очень много, и некоторые потеряли терпение и попытались обходными путями пробраться на стадион», – сказал полицейский.

Ранее была информация, что на похоронах Магуфули погибли пять человек – члены одной семьи. Четверо из них – дети.

Несмотря на то, что официальная причина смерти Джона Магуфули – сердечный приступ, оппозиция утверждает, что его в начале марта госпитализировали с коронавирусом.

Джон Магуфули – известный отрицатель COVID-19, который неоднократно заявлял, что победил COVID-19 с помощью «воли Божьей». Сам же он отказывался вводить ограничительные меры в стране из-за коронавируса и хвалил тех, кто не носит медицинские маски.

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