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Главная » Украина » Политика
15:30 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Обострение на Донбассе: Рада приняла заявление

Нардепы требуют от РФ немедленно остановить боевые действия, а международное сообщество призывают осудить действия России и усилить экономическое давление.

Верховная Рада во вторник, 30 марта, одобрила заявление из-за обострения на Донбассе 26 марта, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих. Парламент требует от России немедленно прекратить боевые действия.

«За» соответствующее решение проголосовали 308 нардепов.

«Верховная рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», – говорится в тексте документа.

Авторы заявления призывают парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта.

«Рада приветствует усилия президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в «нормандском формате» с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта», – говорится в постановлении.

Кроме того, Верховная Рада призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию для прекращения агрессии.

Нардепы также обратились к международным организациям с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Тэги: Донбасс, рф, заявление, обострение
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