Брошенная Роналду капитанская повязка выставлена на аукцион

Скандальное завершение матча второго тура отборочного турнира на Чемпионат мира-2022 между командами Сербии и Португалии имело продолжение.

На последних секундах матча в Белграде капитан гостей Криштиану Роналду забил чистый гол, однако нидерландская бригада судей во главе с Данни Маккели не зафиксировала взятия ворот и матч завершился вничью – 2:2.

Добавим, что Роналду резко отреагировал на такое решение судей и еще до финального свистка покинул поле, при этом бросив на газон капитанскую повязку.

Такое экстравагантное решение Криштиану, возможно, может спасти жизнь шестимесячного младенца.

Оказывается, повязку Роналду подобрал один из рабочих арены, который в тот день находился на дежурстве. Он решил использовать эту повязку в благотворительных целях и отдал ее на продажу на аукцион в поддержку ребенка. У новорожденного из Крагуеваца спинальная мышечная атрофия. На лечение нужно 2,5 млн евро. Понятно, что его семья неспособна достать такие деньги.

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