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19:10 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Разговор Байдена с Зеленским уже состоялся – СМИ

Президенты США и Украины в основном говорили о ситуации на Донбассе, сообщают СМИ. Деталей от ОП пока нет.

Первый разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленским уже состоялся, сообщаяют ряд СМИ в пятницу, 2 апреля.

Главной темой разговора была ситуация на Донбассе.

Официальных комментариев Офиса президента по данному поводу пока нет.

Сегодняшний разговор анонсировало американское издание Politico. По его данным, разговор длился около 30-40 минут.

Зеленский и Байден обсудили информацию о стягивании Россией войск к украинской границе. Президент США, по данным СМИ, заявил, что «верит в Украину».

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Тэги: байден, разговор, зеленский
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