Румыния начала получать российский газ в обход Украины
Румыния с 1 апреля начала получать газ из России через газопровод «Турецкий поток» в обход Украины.
«Постепенно «Газпром» уменьшает транзит через Украину. После запуска «Турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через «Турецкий поток», – сообщил директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Сейчас в южном направлении через Украину газ идет только в Молдову.
В случае дальнейшего продления «Турецкого потока», Украина может потерять и транзит в Венгрию. Магокон оценил возможные транзитные потери Украины в 10-12 млрд кубометров.
«Транзит газа для Украины – это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», – написал Макогон.
Напомним, что церемония запуска газопровода «Турецкий поток» состоялась в начале 2020 года.
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С приходом потепления в марте потребление газа стало снижаться, но за этот отопительный сезон использовано вдвое больше, чем в прошлом.
Если в 2008 году Румыния импортировала из России до 25% потребляемого в стране природного газа, то к 2015 году этот показатель снизился до 3%. Есть все предпосылки отказаться от импорта газа.