Румыния начала получать российский газ в обход Украины

Румыния с 1 апреля начала получать газ из России через газопровод «Турецкий поток» в обход Украины.

«Постепенно «Газпром» уменьшает транзит через Украину. После запуска «Турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через «Турецкий поток», – сообщил директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Сейчас в южном направлении через Украину газ идет только в Молдову.

В случае дальнейшего продления «Турецкого потока», Украина может потерять и транзит в Венгрию. Магокон оценил возможные транзитные потери Украины в 10-12 млрд кубометров.

«Транзит газа для Украины – это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», – написал Макогон.

Напомним, что церемония запуска газопровода «Турецкий поток» состоялась в начале 2020 года.

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