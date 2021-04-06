В Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся голыми на балконе
Полиция задержала в Дубае женщин, вышедших сниматься обнаженными на балкон апартаментов. Среди них – 11 украинок.
Против задержанных возбуждено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру.
«Полиция Дубая предостерегает от неприемлемого поведения, не соответствующего ценностям и этике эмиратского общества», – говорится в заявлении полиции.
Наказание за подобное поведение составляет до шести месяцев заключения и штраф в размере 5000 дирхамов (более 1360 долларов).
Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела.
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