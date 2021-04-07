Посевная кампания 2021 года – где покупать посевной материал?

Качество урожая определяется исходя из большого количества факторов и особенностей.

Качество урожая определяется исходя из большого количества факторов и особенностей. Необходимо помнить о погодных условиях, правильной обработке почвы, а также борьбе с вредителями как чуть ли не ключевым компонентом. Во время выбора семян необходимо определить качество и их стабильность, а также проверить, откуда они поставляются.

Проблем не возникнет, если знать, к кому обращаться и для каких целей. Лучшим помощником украинского фермера является компания АгроПлант, где можно найти посевной материал, удобрения, средства защиты и даже сельскохозяйственную технику. Ассортимент постоянно пополняется соответствующими товарами, которые предназначаются для разных задач и целей фермеров.

Выбор посевного материала

Каждый год спрос на материал растет в несколько раз. Украинские фермеры понимают, что это выгодный бизнес, соответственно стараются арендовать земли и выбирать качественную основу на будущее. Выбирая семена кукурузы или любой другой посевной материал необходимо учитывать многочисленные параметры и характеристики:

урожайность;

общее качество;

стоимость;

стойкость к заболеваниям.

Если выбирается подсолнечник, необходимо учитывать масличность и технологию выращивания. Озимая пшеница выбирается исходя из типа сорта, устойчивости к засухе, а также стойкости в зимнее время. Для кукурузы важна пластичность и отдача влаги.

Качество во многом определяется селекционной работой. Благодаря сотрудничеству с проверенными поставщиками гарантируется высокое качество и стабильность поставок. При этом каждый посевной материал дополняется сертификатами, что исключает любые подделки.

Почему нужно сотрудничать с «АгроПлант»?

Более 15 лет опыта является главной причиной начала сотрудничества. За эти годы собрано огромное количество информации, есть немалое количество знаний и опыта. Ответственные работники с легкостью выберут надежные семена подсолнечника и дополнительно предоставят информацию по выбору. Помощь сотрудников компании является чуть ли не основной, чтобы совершить правильный выбор и покупку.

К продаже подготовлены только настоящие сертифицированные средства. Исключено использование подделок или предложений низкого качества. Заказ отправляется на протяжении суток после его принятия. Также принимаются все виды оплаты. К сотрудничеству приглашаются фермеры со всей Украины.