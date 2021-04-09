В США начали платить художникам пособия, чтобы они не искали вторую работу
Художникам начали платить пособие — гарантированный доход, который позволит обеспечить себя едой и жильем.
В Сан-Франциско и других городах США власти запустили программы поддержки художников. Им начали платить пособие — гарантированный доход, который позволит обеспечить себя едой и жильем. Это сделано для того, чтобы художники могли сосредоточиться на творчестве и не искать вторую работу, пишет The New York Times.
Мэрия Сан-Франциско будет платить в течение полугода по тысяче долларов в месяц (76,9 тысячи рублей) 130 художникам, которые пройдут отбор комиссии по искусству. Она уже получила больше 1800 заявок.
Похожий эксперимент на этой неделе стартовал в Сент-Поле, штат Миннесота. Там некоммерческая организация Springboard for the Arts в партнерстве с мэрией будет полтора года платить 25 местным художникам по 500 долларов в месяц (38,4 тысячи рублей).
Главы крупных городов, таких как Окленд и Атланта, присоединяются к проекту «Мэры за гарантированный доход». Сейчас в коалицию входят больше 40 градоначальников.
Интерес к гарантированному доходу как форме господдержки вырос в 2020 году. Он может помочь справиться с экономическими последствиями пандемии.
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