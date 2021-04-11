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Главная » Мир » Экономика
15:00 11 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стоимость биткоина снова превысила $60 тысяч

Цена криптовалюты превысила 60 тысяч долларов и приблизился к рекордным максимумам в эти выходные.

Самая популярная криптовалюта биткоин снова поорожала до 60 тысяч долларов. Ее стоимость растет на новостях о возможном сокращении предложения. Об этом пишет Reuters.

Отметим, биткойн впервые взял эту планку 13 марта, достигнув рекордной отметки в 61 781,83 доллара на бирже Bitstamp. Это произошло сразу после того, как президент США Джо Байден подписал пакет помощи экономики на 1,9 трлн долларов.

При этом аналитики полагают, что за последние пару недель инвесторы обратили свое внимание на фондовые рынки и другие криптовалюты. В результате чего биткойн фактически «бездействовал» на уровне 50 000 долларов.

Доля биткоина занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют. За три месяца он подорожал почти в три раза, а за последний год – почти в семь раз.

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Тэги: биткоин, криптовалюты
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