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02:34 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киргизы на референдуме проголосовали за президентскую республику

В Киргизстане 11 апреля состоялся референдум об утверждении новой конституции, предусматривающей усиление роли президента.

Явка на референдуме составила всего 34,6%. За новую конституцию проголосовали 78,2% избирателей, против – 13,4%.

По новой конституции, президент Кыргызстана будет главой государства, высшим должностным лицом и будет возглавлять исполнительную власть. Должность премьер-министра остается, но все властные полномочия отходят главе государства.

Президент Кыргызстана сможет находиться у власти дольше – 10 лет (два срока по 5 лет), а не 6 (один срок без права переизбрания), как сейчас. Он будет назначать и генерального прокурора, и председателя Конституционного суда, что делает процедуру импичмента очень маловероятной.

Парламент Кыргызстана, по новой конституции, будет насчитывать 90 депутатов, а не 120, как сейчас. Они не смогут объявить вотум недоверия правительству, как сейчас.

Конституционные референдумы в Кыргызстане не редкость. Этот уже 11-й за 30 лет независимости государства. Основной закон меняли все президенты Кыргызстана, но именно этот проект сильно раскритиковали. Против него выступили не только местные эксперты, но и Венецианская комиссия, Бюро демократических институтов и прав человека и Freedom House.

Источник:
Тэги: референдум, президент Кыргызстана
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