Украина заняла первое место в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике
Украинские тяжелоатлеты добились великолепного результата на чемпионате Европы, который завершился сегодня в Москве.
Турнир команда Украины завершила с 17 завоеванными медалями, выиграв медальный зачет. Вторыми стали болгары, третьими — грузины.
«Золото» среди украинцев выигрывали Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак.
В заключительный день турнира украинка Анастасия Лысенко завоевала серебряную медаль.
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