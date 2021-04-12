НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
08:07 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина заняла первое место в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике

Украинские тяжелоатлеты добились великолепного результата на чемпионате Европы, который завершился сегодня в Москве.

Турнир команда Украины завершила с 17 завоеванными медалями, выиграв медальный зачет. Вторыми стали болгары, третьими — грузины.

«Золото» среди украинцев выигрывали Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак.

В заключительный день турнира украинка Анастасия Лысенко завоевала серебряную медаль.

Источник:
Тэги: тяжелая атлетика
Loading...

Новости по теме

Украинки завоевали 8 золотых медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике

Украинские спортсменки продемонстрировали высший класс, завоевав на четверых сразу 8 золотых наград и 2 бронзовых.

На ЧЕ по тяжелой атлетике украинская штангистка стала абсолютной чемпионкой

В шестой день чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве копилка сборной Украины пополнилась еще тремя золотыми медалями.

Украинка выиграла золотую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

Камила Конотоп стала чемпионкой Европы в категории до 55 кг у женщин на первенстве континента, который проходит в Москве.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В РПЦ подготовили регламент по изгнанию бесов

09:16  Мир

Украина заняла первое место в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике

08:07  Украина

В НХЛ отложили розыгрыш Кубка Стэнли из-за вспышки коронавируса

07:55  Мир

В Бразилии строят новую статую Христа

06:50  Мир

Президент Чехии теперь передвигается в инвалидном кресле

05:47  Мир

Израиль вывел из строя иранский завод по обогащению урана

04:43  Мир

В ОБСЕ осудили действия России у границы Украины

03:57  Украина

Киргизы на референдуме проголосовали за президентскую республику

02:34  Мир

Китай признал невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса

01:31  Мир

Принц Эндрю рассказал о состоянии Елизаветы II после смерти мужа

00:03  Мир

Депрессия ускоряет старение клеток всего организма

20:24  Мир

В Мадриде с аукциона экстренно сняли картину и запретили вывозить из страны

19:18  Мир

Украина создает нацсистему для перехода на стандарты НАТО

18:13  Украина

Стоимость биткоина снова превысила $60 тысяч

15:00  Мир

В сеть попали данные более миллиона пользователей Clubhouse

13:00  Мир

Украина в топе критических стран Европы по COVID

11:01  Украина

В Казахстане арестован судья Верховного суда по обвинению в коррупции

07:12  Мир

Новости | Слоты