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Главная » Украина » Политика
13:19 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина инициировала встречу на высшем уровне с НАТО из-за «активности» России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 апреля посетит штаб-квартиру НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 апреля посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО, сообщает пресс-служба МИД в понедельник, 12 апреля.

«Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО во исполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля», – говорится в сообщении.

В ходе визита Кулеба проведет встречу со Столтенбергом, на которой обсудят обострение ситуации вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Тэги: Дмитрий кулеба, Нато и украина, встреча в Брюсселе
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