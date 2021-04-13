НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
06:01 13 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Навальному в колонии угрожают принудительным кормлением

Соратники Навального утверждают, что к нему так и не пускают врача, несмотря на его жалобы на боли в спине и ноге.

Оппозиционеру Алексею Навальному, который объявил голодовку в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, администрация учреждения угрожает принудительным кормлением.

Оппозиционера перевели из медицинской части обратно в отряд. Когда это произошло – не сообщается.

Соратники Навального утверждают, что к нему так и не пускают врача, несмотря на его жалобы на боли в спине и ноге.

С начала голодовки оппозиционер потерял 8 килограммов веса, а с момента прибытия в колонию в середине марта – 15 килограммов.

Источник:
Тэги: голодовка, Алексей Навальный
Loading...

Новости по теме

Состояние здоровья Навального ухудшается

У отбывающего наказание в покровской колонии оппозиционного политика Алексея Навального пропадает чувствительность не только ног, но и рук.

Навальный в колонии объявил голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который с 15 марта находится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области, объявил голодовку.

Меркель и Макрон призвали Путина сохранить здоровье Навальному

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты