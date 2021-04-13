Навальному в колонии угрожают принудительным кормлением
Соратники Навального утверждают, что к нему так и не пускают врача, несмотря на его жалобы на боли в спине и ноге.
Оппозиционеру Алексею Навальному, который объявил голодовку в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, администрация учреждения угрожает принудительным кормлением.
Оппозиционера перевели из медицинской части обратно в отряд. Когда это произошло – не сообщается.
Соратники Навального утверждают, что к нему так и не пускают врача, несмотря на его жалобы на боли в спине и ноге.
С начала голодовки оппозиционер потерял 8 килограммов веса, а с момента прибытия в колонию в середине марта – 15 килограммов.
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