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Главная » Украина » Общество
14:29 13 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский хочет ликвидировать ОАСК

В Офисе президента отмечают, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины О ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Раду президент Украины.
«Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суда, предал уважении к закону», – прокомментировал Зеленский.

В Офисе президента отмечают, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.

«Представленный законопроект свидетельствует верность Президента своим обещаниям по полной очистки судебной системы, которая потеряла доверие граждан Украины», – говорится в сообщении.

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Тэги: ликвидировать ОАСК, проект Закона Украины О ликвидации Окружного административного суда
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