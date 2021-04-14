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14:38 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

3 причины задуматься о покупке iPhone 12

Смартфоны компании Apple стали действительно знаковыми и узнаваемыми среди пользователей во всем мире.

Смартфоны компании Apple стали действительно знаковыми и узнаваемыми среди пользователей во всем мире. И если в качестве всей продукции сомневаться не приходиться, у некоторых могут возникнуть вопросы о целесообразности перехода на новый смартфон. Ведь обновления выпускаются ежегодно. На самом деле достаточно просто посмотреть на оригинальный iPhone 12 Pro Max и убедиться, что существует несколько причин приобрести его прямо сейчас.

Качественный и надежный процессор

12 Айфон создан на базе A14 — процессора нового поколения, который способен выполнять более 11 трлн операций каждую секунду. В составе Bionic используется особый нейрочип на 16 ядер для успешного выполнения различных задач. Вы легко сможете:

  • обрабатывать видео и фото в режиме реального времени;

  • распознавать речь;

  • запускать современные шутеры и гонки на ультра настройках и многое другое.

Дополнительно процессор разумно потребляет энергию, что позволяет целый день обходиться без подзарядки.

Невероятные фото и видео

Айфон использует качественную оптику и сверхчувствительные матрицы, что позволяет получить потрясающие фото с минимальным количеством шумов в любое время суток. Основная камера использует сразу два модуля по 12 Мп — широкоугольный и сверхширокоугольный, переключение между которыми происходит молниеносно.

Прочный корпус

12 модель использует сразу два инновационны материала — защитное стекло Ceramic Shield с нанонкерамическими частицами и алюминий, который используется в аэрокосмической промышленности. Согласно уверениям производителя, вероятность повреждения телефона теперь снижается в четыре раза.

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