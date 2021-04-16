НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
06:49 16 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Беларуси заведено на протестующих более трех тысяч уголовных дел

Такие цифры назвал в четверг, 15 апреля, заместитель генпрокурора Геннадий Дыско. Многие «протестные» дела связаны с использованием IT-технологий.

При этом из этого числа свыше 750 дел заведены по факту «осквернения сооружений и порчи имущества», около 600 – в связи с «оскорблениями представителей власти», еще более 300 – из-за «случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции».

В Генпрокуратуре также отметили, что многие «протестные» дела связаны с использованием IT-технологий. По версии Генпрокуратуры, «киберпреступность активизировалась».

До этого, 5 марта, занимавший пост главы Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что с августа 2020 года было возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В это число, по его словам, включены все «политические» дела.

Источник:
Тэги: уголовное дело, протесты, Республика Беларусь
Loading...

Новости по теме

В Минске задержали более тысячи человек во время Марша народовластия

В воскресенье, 8 ноября, силовики задержали более тысячи человек. В списке 1043 имени задержанных. Список постоянно дополняется.

Минске для разгона протестующих применили водометы и слезоточивый газ

В среду на улицы Минска вышли тысячи белорусов, протестующих против тайной инаугурации президента Александра Лукашенко.

С начала протестов в Беларуси задержали более 10 тысяч человек

Об этом во время пресс-конференции в Польше заявил член Координационного совета Павел Латушко.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты