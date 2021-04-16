В Беларуси заведено на протестующих более трех тысяч уголовных дел
Такие цифры назвал в четверг, 15 апреля, заместитель генпрокурора Геннадий Дыско. Многие «протестные» дела связаны с использованием IT-технологий.
При этом из этого числа свыше 750 дел заведены по факту «осквернения сооружений и порчи имущества», около 600 – в связи с «оскорблениями представителей власти», еще более 300 – из-за «случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции».
В Генпрокуратуре также отметили, что многие «протестные» дела связаны с использованием IT-технологий. По версии Генпрокуратуры, «киберпреступность активизировалась».
До этого, 5 марта, занимавший пост главы Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что с августа 2020 года было возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В это число, по его словам, включены все «политические» дела.
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