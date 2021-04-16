Особенности профессии охранника
Профессия охранника является очень важной для налаженной и спокойной жизни общества.
Профессия охранника является очень важной для налаженной и спокойной жизни общества. Различные агентства специализируются на защите людей, а также на безопасности их имущества и частной собственности. Сегодня охрана в Киеве представлена множеством фирм, где специалисты в этой области могут найти работу.
Плюсы и минусы работы охранником
Охранник — довольно распространенная профессия со своими плюсами и минусами.
Из достоинств этой работы можно выделить следующие:
-
возможность командировок в интересные места;
-
мотивация поддерживать отличную физическую форму — часто компании оплачивают сотрудникам занятия в зале;
-
легкость в поиске вакансий;
-
значимость работы для общества.
Из недостатков можно указать:
-
высокий уровень ответственности;
-
частые стрессы;
-
зачастую неудобный график работы;
-
риски для здоровья и жизни.
Это работа, для которой необходим целый ряд способностей и навыков: от хорошей физической подготовки до лабильности мышления и высокой скорости реакций. В зависимости от условий и задач от специалиста могут требоваться навыки оказания первой помощи, умение пользоваться оружием, юридические знания, а также усидчивость и выносливость. За время своей истории эта профессия претерпела множество изменений.
Самые известные отряды охраны за всю мировую историю
Первые упоминания о профессиональных охранниках появились еще в Древнем Египте. Тогда они именовались меджаями и часто служили в роли живого щита. В Риме они же назывались преторианцами и должны были охранять императора и его дворец, а также были привилегированны носить оружие.
В Древнем Китае самым свирепым отрядом охранников было Запрещенное войско. Его представители считаются одними из самых смертоносных и профессиональных телохранителей в Азии, хоть и господствовали они менее ста лет.
Самым известным отрядом в истории являются мушкетеры военного дома короля Франции. Некоторые лица из этого отряда стали прототипами героев известных романов А.Дюма и воспеты в поп-культуре благодаря многочисленным фильмам.
Королевская гвардия Англии не менее знаменита, она служит для охраны монарха и его дворца, а также их бесчисленных резиденций.
История показывает, как телохранители из живого щита превратились в уважаемых специалистов. Сегодня услуги охраны предоставляют специализированные агентства.
Новости по теме
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на відкритому засіданні 15 квітня прийняла рішення оштрафувати компанію “ДТЕК Київські електромережі” на 1,7 млн гривень.
Такие цифры назвал в четверг, 15 апреля, заместитель генпрокурора Геннадий Дыско. Многие «протестные» дела связаны с использованием IT-технологий.
Польша объявила трех российских дипломатов «персонами нон-грата». Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши.