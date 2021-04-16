Особенности профессии охранника

Профессия охранника является очень важной для налаженной и спокойной жизни общества.

Профессия охранника является очень важной для налаженной и спокойной жизни общества. Различные агентства специализируются на защите людей, а также на безопасности их имущества и частной собственности. Сегодня охрана в Киеве представлена множеством фирм, где специалисты в этой области могут найти работу.

Плюсы и минусы работы охранником

Охранник — довольно распространенная профессия со своими плюсами и минусами.

Из достоинств этой работы можно выделить следующие:

возможность командировок в интересные места;

мотивация поддерживать отличную физическую форму — часто компании оплачивают сотрудникам занятия в зале;

легкость в поиске вакансий;

значимость работы для общества.

Из недостатков можно указать:

высокий уровень ответственности;

частые стрессы;

зачастую неудобный график работы;

риски для здоровья и жизни.

Это работа, для которой необходим целый ряд способностей и навыков: от хорошей физической подготовки до лабильности мышления и высокой скорости реакций. В зависимости от условий и задач от специалиста могут требоваться навыки оказания первой помощи, умение пользоваться оружием, юридические знания, а также усидчивость и выносливость. За время своей истории эта профессия претерпела множество изменений.

Самые известные отряды охраны за всю мировую историю

Первые упоминания о профессиональных охранниках появились еще в Древнем Египте. Тогда они именовались меджаями и часто служили в роли живого щита. В Риме они же назывались преторианцами и должны были охранять императора и его дворец, а также были привилегированны носить оружие.

В Древнем Китае самым свирепым отрядом охранников было Запрещенное войско. Его представители считаются одними из самых смертоносных и профессиональных телохранителей в Азии, хоть и господствовали они менее ста лет.

Самым известным отрядом в истории являются мушкетеры военного дома короля Франции. Некоторые лица из этого отряда стали прототипами героев известных романов А.Дюма и воспеты в поп-культуре благодаря многочисленным фильмам.

Королевская гвардия Англии не менее знаменита, она служит для охраны монарха и его дворца, а также их бесчисленных резиденций.

История показывает, как телохранители из живого щита превратились в уважаемых специалистов. Сегодня услуги охраны предоставляют специализированные агентства.