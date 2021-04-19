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17:00 19 Апреля 2021 0 Комментарии
На Марсе провели первый полет вертолета
Впервые проведен управляемый полет летательного аппарата с двигателем в атмосфере другой планеты.
NASA провело управляемый полет вертолета Ingenuity на Марсе. Об этом в Twitter сообщает NASA.
Чтобы провести полет в разреженной атмосфере Марса, лопасти вертолета вращались в пять раз быстрее, чем на Земле. Полет проведен в рамках миссии Mars-2020.
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Тэги: Марс, вертолет, дрон
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