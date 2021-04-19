Степанов назвал сроки новой вспышки COVID-19
В Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 после Пасхи – через три-четыре недели после праздника.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина в понедельник, 19 апреля.
«Мы ожидаем после Пасхи, через три-четыре недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших», – сказал министр.
При этом Степанов считает, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась и пик заболеваемости пройден.
«У нас положительная динамика. Мы росли, как и прогнозировал Минздрав, до середины апреля и затем ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших пошла вниз», – отметил он.
По словам Степанов, по сравнению с позапрошлой неделей в Украине сократилось количество новых заболевших на 14 тысяч и назвал это «обнадеживающими данными».
«Сейчас ситуация будет идти на снижение количества заболевших, но это не значит, что нам надо расслабляться», – подчеркнул министр.
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