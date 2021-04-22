В Китае из школьных библиотек изымут все книги, «прославляющие ценности Запада»

Вместо биографии Стива Джобса дети будут читать «Мысли Си Цзиньпина».

Министерство образования Китая распорядилось убрать из школьных библиотек книги, «пропагандирующие западные ценности и капитализм». Решение вступило в силу 1 апреля, оно коснется 240 миллионов детей. Ожидается, что теперь они сосредоточатся на «патриотической литературе», пишет Nikkei Asia.

В частности, школьники будут читать «Мысли Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре» — сборник идей генсека Коммунистической партии. Его в 2017 году включили в устав политической силы. До этого в документе фигурировали только имена Мао Цзэдуна и Дэна Сяопина.

После решения Минобразования могут исчезнуть, например, книги о Стиве Джобсе и Билле Гейтсе — они были рекомендованы школьникам к прочтению.

Четкая цель властей — воспитать в молодежи лояльность и преданность Си Цзиньпину в преддверии столетнего юбилея Коммунистической партии Китая, пишет Nikkei Asia.

Определение «пропаганда западных идей и ценностей» очень размыто, поэтому китайцы опасаются, что детям могут запретить читать любые иностранные произведения. В КНР уже запрещены религиозная литература и книги с «научными ошибками».

Год назад в Китае на новый уровень вышла и киноцензура. Власти запретили показывать фильмы и программы, в которых есть чудесные исцеления с помощью священных реликвий и другие детали, «искажающие историю».

Тэги: цензура в Китае, Мысли Си Цзиньпина, книги о Стиве Джобсе и Билле Гейтсе