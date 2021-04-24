В порту Одессы изъяли контрабандные сигареты на 145 млн гривен
Двенадцать контейнеров с сигаретами должны были проследовать транзитом через Украину в страны Евросоюза.
В Одесском порту в результате досмотра контейнеров выявлено более 13,7 тыс. ящиков с сигаретами на сумму около 145 млн гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 24 апреля.
«Вчера, 23 апреля, сотрудники Госпогранслужбы совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся на терминалах Одесского МТП… По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13,7 тыс. ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза составляет около 145 млн грн», – говорится в сообщении.
Пограничники напомнили, что 21 апреля совместно с Нацполицией блокировали схему ведения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных только для Duty Free.
«Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза», – уточнили пограничники.
Следственные действия продолжаются.
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Сигареты транспортировались на территорию стран Евросоюза для дальнейшей незаконной реализации.