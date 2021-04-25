США официально признали геноцид армян
Джо Байден признал геноцид армян Османской империей в 1915 году.
«Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад» – говорится в заявлении.
Глава турецкого МИДа сразу же отверг заявление американского деда и назвал его слова популистскими. А Эрдоган заявил, что тема геноцида «политизируется третьими сторонами». Премьер Армении Никол Пашинян, наоборот, приветствовал заявление Байдена, сообщает ТheGuardian.
С 1915 по 1923, в Османской империи погибли, по различным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Массовое убийство армян признано геноцидом тридцатью странами, в том числе Россией. Исторически Турция и Азербайджан геноцид не признают .
Новости по теме
Если напиваться сильно, никакой возраст не спасет от тяжелого похмелья на следующее утро.
Двенадцать контейнеров с сигаретами должны были проследовать транзитом через Украину в страны Евросоюза.
Ограничения начнут действовать уже сегодня вечером в субботу, 24 апреля.