США официально признали геноцид армян

Джо Байден признал геноцид армян Османской империей в 1915 году.

«Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад» – говорится в заявлении.

Глава турецкого МИДа сразу же отверг заявление американского деда и назвал его слова популистскими. А Эрдоган заявил, что тема геноцида «политизируется третьими сторонами». Премьер Армении Никол Пашинян, наоборот, приветствовал заявление Байдена, сообщает ТheGuardian.

С 1915 по 1923, в Османской империи погибли, по различным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Массовое убийство армян признано геноцидом тридцатью странами, в том числе Россией. Исторически Турция и Азербайджан геноцид не признают .