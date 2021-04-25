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Главная » Украина » Политика
05:11 25 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кандидат на пост канцлера Германии пока не видит Украину в НАТО

Анналена Бербок считает нецелесообразным говорить сейчас о членстве Украины в НАТО из-за конфликта с Россией.

Кандидат на должность федерального канцлера Германии от партии Зеленых  заявила в интервью газете FAZ, что сейчас нужно усилить давление на Россию для обеспечения Минских договоренностей и стабилизации конфликта.

«Самое главное сейчас — усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Минских соглашений. Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны», — сказала Бербок.

По ее словам, нужно продолжать переговоры с Москвой, «как бы трудно это ни было в отношении российских действий».

«Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании», — добавила она.

Журналист спросил Бербок, поддержит ли она в случае назначения канцлером предоставление летального оружия Украине, однако политик не ответила прямо, и только упомянула о наблюдательной миссии.

«Угроза для Украины со стороны России остается большой. Самое главное — обеспечить реализацию Минских соглашений уже сейчас. Миссии наблюдателей от ОБСЕ необходим доступ ко всем частям оккупированной Россией территории. Она также крайне нуждается в средствах для воздушной разведки», — сказала Бербок.

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Тэги: НАТО, Германия
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