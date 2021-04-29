Болгария заявила о причастности России к четырем взрывам на складах боеприпасов

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, пишет местное издание BTV.

Первый взрыв произошел еще в ноябре 2011 года на складе, где хранилось значительное количество боеприпасов и взрывчатки. Они предназначались для экспорта в Грузию и принадлежали компаниям бизнесмена Емельяна Гебрева, которого позже дважды травили «Новичком».

Два следующих случая произошли в 2015 году на одном и том же складе. Часть уничтоженной продукции также принадлежала оружейной компании Гебрева.

Последний взрыв произошел в 2020 году на заводе «Арсенал» в городе Казанлыке.

«Эти четыре взрыва схожи между собой и одновременно отличаются от других подобных случаев на арсеналах, произошедших в течение этого периода. Во всех четырех случаях расследования на месте событий не установили конкретных причин, приведших к взрывам», – сказала пресс-секретарь.

В каждом случае взрывам предшествовали пожары, которые, как считает болгарское следствие, были умышленно инициированы для эвакуации людей, находившихся поблизости, и прикрытия диверсионных мероприятий. Детонация затем происходила дистанционно.

«Уничтоженная взрывами продукция предназначалась для Грузии и Украины», – заявили в прокуратуре.

Подозреваемые в совершении диверсий – шесть граждан России.

«Собранные на сегодня доказательства с высокой степенью достоверности позволяют делать вывод, что целью действий российских граждан было прекращение поставок специальной продукции в Грузию и Украину», – сказала пресс-секретарь.

Тэги: Россия, взрывы, Болгария, склад боеприпасов