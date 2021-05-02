Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
В Мексиканском заливе приводнился американский космический корабль Crew Dragon. На нем вернулись четверо астронавтов, трое американцев и японец.
Приводнение корабля под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе
Сама посадка проходила в ночное время, последний раз приводнение ночью осуществляли больше полувека назад.
Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре прошлого года. На прошлой неделе к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon также с четырьмя членам и экипажа на борту. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.
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