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10:46 02 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

В Мексиканском заливе приводнился американский космический корабль Crew Dragon. На нем вернулись четверо астронавтов, трое американцев и японец.

Приводнение корабля под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе

Сама посадка проходила в ночное время, последний раз приводнение ночью осуществляли больше полувека назад.

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре прошлого года. На прошлой неделе к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon также с четырьмя членам и экипажа на борту. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.

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Тэги: астронавты, crew dragon
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