УПЦ МП отказалась соблюдать карантин во время пасхальных богослужений
В Киево-Печерской лавре на пасхальное богослужение собрались несколько сотен человек. При этом они не придерживались дистанции и находились в помещении без масок.
Богослужение в храме продолжалось до 03:00 2 мая. Службу провел предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.
«Я ничего об этом не скажу. Каждый решает сам за себя», – сказал представитель духовенства, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии масок у прихожан.
По словам представителя полиции, дежурившего возле Лавры, все, кто заходил в церковь, были в масках.
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В своем пасхальном поздравлении, опубликованном 1 мая, Зеленский призвал встречать праздник дома из-за ситуации с распространением коронавируса.
Кабмин вместе с церквями согласовали правила и рекомендации при проведении богослужений.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что решения по богослужениям на Пасху в период карантина, которые были приняты год назад, до сих пор остаются актуальными.