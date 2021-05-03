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Главная » Украина » Религия
00:28 03 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

УПЦ МП отказалась соблюдать карантин во время пасхальных богослужений

В Киево-Печерской лавре на пасхальное богослужение собрались несколько сотен человек. При этом они не придерживались дистанции и находились в помещении без масок.

Богослужение в храме продолжалось до 03:00 2 мая. Службу провел предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

«Я ничего об этом не скажу. Каждый решает сам за себя», – сказал представитель духовенства, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии масок у прихожан.

По словам представителя полиции, дежурившего возле Лавры, все, кто заходил в церковь, были в масках.

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Тэги: УПЦ МП, Пасха, карантин
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