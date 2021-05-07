Нацгвардия получила третий вертолет Airbus

В 2021 году Украина ожидает прибытия еще четырех вертолетов французской компании. Всего в НГУ будет 12 геликоптеров.

Национальная гвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225, который поставлен в рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины. До конца года авиация Нацгвардии пополнится еще четырьмя вертолетами Airbus, сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

«Нацгвардия уже имеет три современных воздушных судна, пилоты которых прошли теоретическое и практическое обучение у своих коллег во Франции. Всего в планах НГУ расширить парк до 12 вертолетов, которые будут использоваться для оперативного перемещения личного состава на большие расстояния для выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, осуществления поисково-спасательных мероприятий», – рассказал командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан.

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