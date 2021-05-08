В США слониха подала в суд на зоопарк
В Нью-Йорке апелляционный суд штата принял иск слонихи по кличке Хэппи, направленный против зоопарка Бронкса.
Организация Nonhuman Rights Project от имени Хэппи жалуюется на плохие условия содержания и требует перевести животное в заповедник.
В судебной инстанции удивлены таким иском, поскольку это первый случай, когда заявителем является не человек.
Известно, что слониха появилась на свет на воле в 1971 году. Предположительно, она родилась в Таиланде. В свое время ее вместе с еще шестью слонами переместили в США и назвали их всех в честь семи гномов из сказки Белоснежка.
Позже, в 1977 году, Хэппи за 800 долларов купили для зоопарка Бронкса, а всех остальных слонов усыпили и отправили в другое место.
Уже 20 лет слониха живет в полном одиночестве. Зоозащитники называют это проблемой, аргументируя позицию тем, что слоны – это социальные животные.
В организации утверждают, что практически все время слониха проводит в маленькой клетке и не видит посетителей зоопарка. Тем временем, руководство учреждения эти слова отрицает.
Иск был подан в 2018 году в 20 судов США. Но ни в одной судебной инстанции его не рассмотрели.
Кроме этого, создана петиция в поддержку слонихи, которую уже подписали около полутора миллиона человек.
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