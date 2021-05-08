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05:20 08 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США слониха подала в суд на зоопарк

В Нью-Йорке апелляционный суд штата принял иск слонихи по кличке Хэппи, направленный против зоопарка Бронкса.

Организация Nonhuman Rights Project от имени Хэппи жалуюется на плохие условия содержания и требует перевести животное в заповедник.

В судебной инстанции удивлены таким иском, поскольку это первый случай, когда заявителем является не человек.

Известно, что слониха появилась на свет на воле в 1971 году. Предположительно, она родилась в Таиланде. В свое время ее вместе с еще шестью слонами переместили в США и назвали их всех в честь семи гномов из сказки Белоснежка.

Позже, в 1977 году, Хэппи за 800 долларов купили для зоопарка Бронкса, а всех остальных слонов усыпили и отправили в другое место.

Уже 20 лет слониха живет в полном одиночестве. Зоозащитники называют это проблемой, аргументируя позицию тем, что слоны – это социальные животные.

В организации утверждают, что практически все время слониха проводит в маленькой клетке и не видит посетителей зоопарка. Тем временем, руководство учреждения эти слова отрицает.

Иск был подан в 2018 году в 20 судов США. Но ни в одной судебной инстанции его не рассмотрели.

Кроме этого, создана петиция в поддержку слонихи, которую уже подписали около полутора миллиона человек.

Источник:
Тэги: США, зоопарк, слоны
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