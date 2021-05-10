Корабль береговой охраны США зашел в Одесский порт

Корабль береговой охраны США Гамильтон находится в одесской порту после учений с украинскими военными.

Утром в понедельник американский фрегат береговой охраны Гамильтон (USCGC Hamilton) зашел в Одессу. Об этом сообщает местное издание Думская 10 мая.

Отмечается, что в 8:30 корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

Как известно, Гамильтон вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом Явуз. С 4 по 6 мая гостил в порту Батуми, проведя до захода в порт учения с грузинскими катерами типа Айленд.

Утром 8 мая на встречу с Гамильтоном вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 Григорий Куропятников. Маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма. На следующий день к Гамильтону и Куропятникову присоединился украинский патрульный катер Старобельск для проведения упражнений типа Passex.

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