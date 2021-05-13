В Украине за год выросло количество фальшивых гривневых банкнот

В прошлом году фальшивомонетчики стали чаще подделывать банкноты старого образца – номиналом 500 гривен и 200 гривен.

В Украине по итогам 2020 года на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам года ранее (около трех поддельных), сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

«Увеличение уровня подделки банкнот гривны в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с распространением коронавируса», – пояснили в пресс-службе НБУ.

Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составляло около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.

В НБУ отметили, что банкноты, введенные в обращение в 2015-2020 годах, номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен имеют усиленную систему защиты, поэтому их подделывают гораздо реже. Причем элементы защиты достаточно легко проверить гражданам, а фальшивомонетчикам воспроизвести сложно.

В 2020 году подделки гривневых банкнот нового образца составляют только четыре процента от общего количества изъятых подделок в банковской системе Украины.

Злоумышленники поддельные банкноты печатали преимущественно с использованием принтеров. При этом упор был на невнимательность граждан и кассиров.

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