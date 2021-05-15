В Хмельницкой области масштабное ДТП с пожаром: четверо погибших

На трассе Житомир-Черновцы грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом и легковушкой.

Возле села Веселовка в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором по четыре человека погибли. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo. Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав оба авто.

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего начался осмотр места происшествия.

Полиция пытается установить личности водителей и пассажиров автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Combo, которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным погибших четверо.

По данному факту открыто уголовное производство. Водитель грузового автомобиля задержан. Расследование продолжается.

Тэги: дтп, авария, пожар