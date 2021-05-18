Сепаратисты обстреляли ВСУ из жилых кварталов

За сутки зафиксировано девять обстрелов позиций ООС. Снайперская пуля ранила военнослужащего ВСУ.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе осуществили девять обстрелов украинских позиций, причем часть этих обстрелов проводилась из жилых кварталов Донецка. Также снайпер противника ранил военнослужащего ВСУ. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Накануне обстрелы противника зафиксированы вблизи Новолуганского, Песков, Зайцево, Опытного, Новотошковского, Причепиловки и Авдеевки.

Противник применял минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное», – говорится в утренней сводке.

В штабе добавили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Отмечается, что по информации Украинской стороны СЦКК, противник использует практику ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

В частности, вечером 17 мая, сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120-мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов противники выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21.

«Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений ВСУ на открытие огня. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными «вбросами», – сказано в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

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