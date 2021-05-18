Обесточено восемь населенных пунктов

Также в Херсонской области были повреждены кровли 107 зданий, а в Винницкой – подтопило восемь дворов.

Непогода оставила без электроэнергии восемь населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях, в последней также повреждены кровли 107 зданий. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«По состоянию на 7.00 18 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 8 населенных пунктов в 2 областях, а именно Днепропетровская – 7 и Херсонская – 1″, – сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Херсонской области 17 мая на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов в результате ухудшения погодных условий (гроза, шквалы и порывы ветра) повреждены кровли 107 зданий (96 частных домов, 3 школы, 2 ДОУ, 2 амбулатории, 3 здания сельских советов и 1 дом культуры).

«Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС не привлекались», – отметили спасатели.

В Винницкой области 17 мая в городе Жмеринка в результате интенсивных осадков произошло подтопление 8 дворов. Для откачки воды от ГСЧС привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Работы завершены.

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