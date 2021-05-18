Обесточено восемь населенных пунктов
Также в Херсонской области были повреждены кровли 107 зданий, а в Винницкой – подтопило восемь дворов.
Непогода оставила без электроэнергии восемь населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях, в последней также повреждены кровли 107 зданий. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«По состоянию на 7.00 18 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 8 населенных пунктов в 2 областях, а именно Днепропетровская – 7 и Херсонская – 1″, – сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в Херсонской области 17 мая на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов в результате ухудшения погодных условий (гроза, шквалы и порывы ветра) повреждены кровли 107 зданий (96 частных домов, 3 школы, 2 ДОУ, 2 амбулатории, 3 здания сельских советов и 1 дом культуры).
«Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС не привлекались», – отметили спасатели.
В Винницкой области 17 мая в городе Жмеринка в результате интенсивных осадков произошло подтопление 8 дворов. Для откачки воды от ГСЧС привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Работы завершены.
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