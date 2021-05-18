Вадим Воскобойников – провальный кандидат в депутаты и успешный альфонс

Вадим Воскобойников — это имя вызывает довольно противоречивые ассоциации у тех, кто следил за политическими новостями и выборами в Раду в прошлом году.

Вадим Воскобойников — это имя вызывает довольно противоречивые ассоциации у тех, кто следил за политическими новостями и выборами в Раду в прошлом году. Именно этот мужчина рассекал на дорогущем Porsche с символикой ЗЕкоманды, а после за это же на него и завели уголовное дело. Если бы все ограничилось только этим, можно было бы и не вспоминать о неудавшейся политической карьере Воскобойникова, но все гораздо более изощреннее. В начале своего пути к успеху мелкий контрабандист превратился в крупного игрока изощренных финансовых махинаций, и его верными помощниками стали далеко не самые последние люди в Украине.

Вадим Воскобойников — сытая жизнь успешного альфонса

Имя Вадима Воскобойникова для многих украинцев является незнакомым, но определенные криминальные круги очень хорошо знакомы с ним. Мужчина всегда хотел сытой жизни и начал путь к «успеху» с контрабанды. Дела были мелкими, но прибыль начала поступать. Стоит отметить, что он никогда не скрывал, что лучше жить «под крылом» успешной женщины и не отрицал, что является альфонсом.

Очередной «жертвой», если ее можно так назвать Воскобойникова стала его супруга — Ольга Федорова. Ее имя тоже не осталось вдали от криминала, женщине хотелось легких и больших денег, а получить это все можно исключительно обманными путями. Федорова открыла сеть магазинов Symbol, ее мог бы ждать успех, если бы товар не был откровенным контрафактом. Кроме того, в ход шла и контрабанда, доставляемая новым возлюбленным. Воскобойникову было важно благосостояние семьи.

Имя Ольги Федоровой фигурирует во многих скандальных заголовках и даже криминальных делах — ее привлекали за неуплату налогов. О каких налогах можно говорить, если она даже решила украсть деньги у бывшего мужа. Вадим Таран лишился существенной суммы, Ольга решила, что деньги ей нужнее.

Воскобойников вместе с бойкой и решительной Федоровой на контрафакте и жульничестве решил не останавливаться. Раз дом стал «полной чашей», можно начать строить политическую карьеру. Он стал самовыдвиженцем по 180-му округу в Харьковской области.

Несостоявшийся ЗЕдепутат в центре политических скандалов

О желании идти в политику будущий «народний обранець» заявил пафосно и сразу на всю страну. Он просто решил устроить тур в поддержку президента и поднять свой личный рейтинг, прокатившись по городам страны на зеленом Porsche с символикой партии.

Будущий кандидат, как и все остальные, подал декларацию о своих доходах. Она показала, что у него довольно скромные активны. Большая часть роскошного автопарка оказалась оформлена на жену. Стоит сказать, что супруг и вовсе не знал о стоимости дорогих машин, так он указал в декларации. У Ольги Федоровой помимо дорого автопарка есть еще и довольно большое количество элитной недвижимости, которая оценивается в сотни тысяч гривен. Конечно, это все исключительно ее собственность, а кандидат в депутаты ко всему этому не имеет отношения.

Когда Воскобойников курсировал по Украине на дорогом автомобиле с красноречивой символикой ЗЕ, он рассчитывал на фурор, а получил уголовное дело. Его обвинили в использовании партийной символики, а представители партии заявили, что он фейковый кандидат, активную деятельность которого нужно пресекать. По результатам выборов Воскобойников, как самовыдвиженец набрал всего 9,32% голосов и пока на этом его политическая карьера полностью прекратилась. Перепалки с другими кандидатами от Харьковской области тоже ни к чему не привели.

Чтобы «дорваться до власти» и попасть в Раду, прикрываясь именем президента, которого поддерживают очень многие, Воскобойников в среднем потратил 2 миллиона долларов. Эти деньги использовались для подкупа избирателей. В результате несостоявшийся депутат оказался в минусе, а кроме воспоминаний о поездках на зеленом ЗЕ Porsche и фото не осталось ничего.

Не политикой единой — Вадим Воскобойников нашел новые источники дохода

Какими бы не были амбиции альфонса, но попасть в списки партии Слуга народа ему так и не удалось. Стоит сказать, что деньги были потрачены серьезные, Воскобойников работал в связке со многими людьми, которые его поддерживали финансово и уже видели будущую выгоду в его депутатстве. В свете произошедшего провала ничего не оставалось делать, как искать новые источники доходов и решать текущие вопросы с открытыми уголовными делами.

Супруга Воскобойникова в 2018 году была обвинена в мошенничестве. Дело получилось громким, но ведь нужно было его быстро замять. Следствие шло довольно вяло, а в 2021 году его закрыли, решение принял следователь Следственного управления полиции. Через некоторое время открылись новые факты, и дело вновь открыли. Когда появилась реальная угроза, Воскобойников попросил помощи еще у одного друга Максима Сергеевича Цуцкиридзе. По стечению удачных обстоятельств друг оказался начальником следственного управления МВД. Он затребовал уголовное дело в Киев, и Федорова получила то, чего так хотела — дело окончательно закрыли.

Откуда же у альфонса и контрабандиста такие знакомства? Воскобойников очень любит показать, связи какого уровня его у него в кармане. Он неоднократно в узких кругах рассказывал, как получил доверие Цуцкиридзе. Стоило только внимательно изучить его «дружеский прайс», предложить выгодные скидки в магазинах жены, принести дорогие подарки и надежное покровительство 24/7 обеспечено. О такой благосклонности имела неосторожность рассказать и сама супруга Воскобойникова.

Вадим Воскобойников: рейдер и убийца

По имеющимся сведениям Цуцкиридзе предпочитает получать 50% выручки от новой бизнес-идеи. С такой поддержкой можно переходить от контрабанды к рейдерству, что и сделал Воскобойников. Мошенник внимательно оценил перспективность фермерского хозяйства «Труд 2012». Оно находилось в собственности известного криминального авторитета Князя (Вадима Казарцева), а после его смерти перешла к зятю. Пока у руля стоял Князь, конечно же, Воскобойников на этот кусок доходного бизнеса не мог бы покуситься, а теперь самое время подмять его под себя, тем более что за спиной стоит Цуцкиридзе, который тоже заинтересован в своих 50%.

Воскобойников быстро собрал решительную команду, которая по своей сути была бандой, он ее возглавил, а активными участниками стали Гвоздик и Миша Гончарик — эти имена на слуху в определенных кругах. Уверенности компании придавал и тот факт, что помогать им вызвался Владимир Басистый. Он был бывшим директором сельскохозяйственного предприятия, которое так приглянулось Воскобойникову.

Неудача и убийство Басистого

Компания в лице Воскобойникова, Гончарика и Гвоздика совершила несколько попыток захвата хозяйства, но они провалились. Результатом стало не приобретение нового актива, а открытие нового уголовного дела, которое прозвучало довольно громко. Вчерашнего самовыдвиженца обвинили в преступных действиях.

Кроме того, возникла еще одна проблема в лице Басистого. Ведь после того, как банда неудачно использовала Басистого, теперь нежелательного свидетеля нужно было ликвидировать. Концы очередной аферы Воскобойникова, Гончарика и Гвоздика нужно было спрятать подальше и понадежнее. Владимир Басистый скоропостижно скончался от отравления две недели назад.

Пришло время действовать Цуцкиридзе. Прибыли он не получил, но ведь ранее о его проценте не забывали. Он «надавил» на нужные рычаги и о деле начали «забывать». Адвокаты фермерского хозяйства на это не рассчитывали и подали жалобу о «бездействии» следственных органов. Жалоба зарегистрирована 15.02.2021 года. Сергей Чиж, который занимается делом, оказался в двусмысленном положении. Он учитывал помощь в прошлом от владельца хозяйства, но и не мог противостоять практически «приказу» Цуцкиридзе.

Чтобы развалить резонансное дело все снова пройдет по проверенному плану — его потребуют в Киев, а следователь Главного следственного управления его закроет, доказательная база окажется слишком слабой. Стоит сказать, что эта схема была уже оговорена и обошлась бы Воскобойникову в 75 тысяч долларов, именно такова цена «дружбы» с начальником МВД. Эти факты уже проверяются в НАБУ.

Подлила масла в огонь и супруга Воскобойникова. Ольга Федорова настолько уверовала в собственную безнаказанность из-за дружбы со столь влиятельным человеком, что прямо во время телефонного разговора сказала, что он прикроет даже заказное убийство. Об этом красноречиво свидетельствует запись разговора, где она предлагает вероятному исполнителю $ 500 тысяч за ликвидацию бывшего украинского нардепа Виталия Данилова. При этом женщина спокойно уверяет, что Цуцкиридзе при необходимости все «прикроет».

Воскобойников в спорте — забота о Гвоздике или новые аферы после смерти Князя

Вадим Воскобойников не только активно занимался контрабандой, рейдерством и другими делами совместно с супругой и верными «партнерами», но и мониторил мир спорта. Конечно, не для того, чтобы болеть за страну и заниматься благотворительностью.

Его взгляд «зацепился» за Александра Гвоздика. Парень из неблагополучной семьи поднялся на вершину спортивного Олимпа, а его покровителем, спонсором и другом по жизни был ни кто иной, как криминальный авторитет Вадим Казарцев (Князь). Бойкий и даже агрессивный парень сначала вошел в его группировку, а после получил шанс показать себя на ринге при финансовой поддержке нового покровителя. За мировым успехом спортсмена стоял именно Князь и его деньги.

Когда карьера в спорте оказалась под угрозой завершения, а радужных перспектив в жизни не было, Гвоздик решил, что криминальный мир намного соблазнительнее и имеет больше перспектив. Князь передал определенные активы подопечному, чтобы после его смерти Александр действовал в интересах его вдовы. Все казалось надежным и не вызывало вопросов. Правда, реальность оказалась другой.

После смерти покровителя Гвоздик решил обойти его вдову, других родственников и просто присвоить все, что было переоформлено на него. Здесь и началась активная работа Воскобойникова. Он умел уговаривать и рисовать радужные перспективы. Гвоздик передал ему активы мецената, а дальше закрутилось еще больше мошеннических схем, которые, конечно, прикрывал верный «друг» Цуцкиридзе за свои комиссионные.

Воскобойников быстро нашел подставных лиц без определенного места жительства и они стали учредителями успешной компании ТОВ «АГРОХОЛДИНГ СТАНДАРТ». По документам у Александра Ткаченко и Владимира Григоржевского было довольно много фирм и крупнейшую из них «владелец» продал Воскобойникову. В его активы перешла компания Торгбуд.

Еще в 2020 году Воскобойников и Гвоздик придумали, как спортсмен передает аферисту по дарственной все активы Князя, включая и многомиллионную компанию ТОВ «АГРОХОЛДИНГ СТАНДАРТ». Криминальный авторитет и не предполагал, что наследство, которое должна была получить его супруга, окажется в руках альфонса. Такая афера не осталась незамеченной и после скандалов последовали судебные разбирательства. Дарственная опротестована в судебном порядке, а фигуранты дела получили заслуженные наказания. Конечно, Воскобойников, Гвоздик фактически остались в стороне и от этого дела.

Пока идут разбирательства с наследством Князя, друзья Воскобойников и Гвоздик решили не сидеть без дела. Деньги нужно зарабатывать, ведь неизвестно, сколько нужно будет потратить на то, чтобы «сгладить острые углы».

Теперь Гвоздик становится инициатором новой, уже игровой аферы. Он активно рекламирует площадку Melbet, его рекомендации появляются в социальных сетях. Стоит сказать, что деятельность столь сомнительной организации на территории Украины запрещена, ведь онлайн-казино зарегистрировано в России. Чтобы легализировать доходы, отвлечь внимание от настоящих владельцев всего, Воскобойников с Гвоздиком открывают два новых предприятия, правда, у них одни юридические адреса. Теперь в Киеве, по адресу пер. Лужевского Руслана, корпус 7, офис 2/3 есть ТОВ «МЕЛБЕТ» и ТОВ « БІГ ДАТА». Все эти манипуляции должны скрыть, что за работой онлайн-казино стоят россияне.

Вадим Воскобойников не только «успешный» контрабандист и мошенник, он сумел выгодно жениться на той, кто полностью разделяет его стремления. Ольга Федорова и до второго замужества была втянута в криминальные схемы, а с новым супругом аферы стали только масштабнее. Конечно, такая работа, покрываемая Цуцкиридзе, проходит по четко намеченному плану, а каждый участник получает свой гонорар, начальник МВД свои 50% от цены аферы, а участники — кто как договорится. Так, Александр Гвоздик за пару лет успел стать частью компании, где работает круговая порука за очень хорошие суммы.