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Главная » Мир » Политика
15:30 22 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Евросоюз проведет стратегические дебаты по России

Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, отметил Шарль Мишель.

Лидеры стран Евросоюза на специальном заседании в Брюсселе 24-25 мая 2021 года проведут стратегические дебаты по России и обсудят ее незаконные и провокационные шаги. Об этом сообщил накануне глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме.

По его словам, в понедельник вечером пройдет ужин, который будет посвящен вопросам внешней политики ЕС.

«Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последним из них так называемый список «недружественных государств», – сообщил Мишель.

Также европейские политики будут обсуждать взаимоотношения с Великобританией и ситуацию на Ближнем Востоке.

Во вторник переговоры лидеров стран ЕС будут касаться вопросов борьбы с пандемией коронавируса.

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Тэги: Россия, Евросоюз, дебаты
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