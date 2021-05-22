Евросоюз проведет стратегические дебаты по России
Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, отметил Шарль Мишель.
Лидеры стран Евросоюза на специальном заседании в Брюсселе 24-25 мая 2021 года проведут стратегические дебаты по России и обсудят ее незаконные и провокационные шаги. Об этом сообщил накануне глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме.
По его словам, в понедельник вечером пройдет ужин, который будет посвящен вопросам внешней политики ЕС.
«Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последним из них так называемый список «недружественных государств», – сообщил Мишель.
Также европейские политики будут обсуждать взаимоотношения с Великобританией и ситуацию на Ближнем Востоке.
Во вторник переговоры лидеров стран ЕС будут касаться вопросов борьбы с пандемией коронавируса.
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