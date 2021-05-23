Коронакризис обошелся Германии в €300 млрд – СМИ

Только за последние три квартала расходы по преодолению коронакризиса составили почти €140 млрд.

Преодоление последствий пандемии обошлось Германии почти в 300 млрд евро. Специалисты считают, что только спустя несколько лет удастся восполнить все потери, пишет Die Welt со ссылкой на расчеты Кельнского института германской экономики.

Только за последние три квартала расходы по преодолению кризиса, вызванного пандемией, составили почти 140 млрд евро.

«Темпы вакцинации растут, и это является важным сигналом для экономики. Несмотря на это, нам не нужно поддаваться иллюзии, будто этот кризис не оставит больше следов», – заявил глава института Михаэль Хютер.

В настоящее время в Германии действует локдаун, однако открыты детские сады и школы, а в некоторых регионах работают музеи и галереи. Также откры

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