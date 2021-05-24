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00:37 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президента Бразилии оштрафовали за ненадетую маску

Президент страны Жаира Болсонару собрал в городе Асайландия толпу людей, но не надел защитную маску.

Инцидент произошел на фоне обнаружения в штате Мараньян шести случаев «индийского» штамма коронавируса.

Болсонару нарушил правила, не выполнил обязанность носить маску и «способствовал … скоплению более ста человек без санитарного контроля», сообщили власти штата, оштрафовавшие президента.

Отметим, общее количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии в Бразилии возросло до 16 047 439, а количество смертей – до 448 291. Страна на третьем месте в мировом рейтинге по количеству случаев заражения.

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Тэги: Бразилия, маска, коронавирус
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