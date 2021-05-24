Президента Бразилии оштрафовали за ненадетую маску
Президент страны Жаира Болсонару собрал в городе Асайландия толпу людей, но не надел защитную маску.
Инцидент произошел на фоне обнаружения в штате Мараньян шести случаев «индийского» штамма коронавируса.
Болсонару нарушил правила, не выполнил обязанность носить маску и «способствовал … скоплению более ста человек без санитарного контроля», сообщили власти штата, оштрафовавшие президента.
Отметим, общее количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии в Бразилии возросло до 16 047 439, а количество смертей – до 448 291. Страна на третьем месте в мировом рейтинге по количеству случаев заражения.
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